- Sindicatul medicilor japonezi a trimis un mesaj guvernului, in care precizeaza ca este imposibila organizarea in siguranta a Jocurilor Olimpice de la Tokyo in plina criza sanitara, informeaza AFP, potrivit news.ro. „Ne opunem ferm organizarii Jocurilor Olimpice de la Tokyo intr-un moment in…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo planuiesc angajarea a 500 de asistente medicale care sa-si ofere serviciile in timpul intrecerilor olimpice, a anuntat directorul general al Comitetului de organizare, Toshiro Muto, citat de Reuters. Presa nipona a relatat despre planul Comitetului…

- Jocurile Olimpice de la Tokyo se vor desfasura fara spectatori veniti din strainatate. Decizia organizatorilor japonezi vizeaza si Jocurile Paralimpice."Pentru a clarifica situatia pentru detinatorii de bilete care locuiesc in strainatate si pentru a le permite sa isi ajusteze planurile de calatorie,…

- Seiko Hashimoto, presedinta Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, a exclus posibilitatea ca sportivii sa fie însotiti de membri ai familiilor la competitia polisportiva din Japonia, într-un interviu publicat marti de Mainichi Shimbun, citat de AFP."Este o ocazie…

