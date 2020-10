Parlamentare2020/Vrancea: Marian Oprişan şi-a retras candidatura pentru funcţia de senator Marian Oprisan a anuntat miercuri seara ca isi retrage candidatura pentru functia de senator, deoarece pune "interesul si binele comunitatii pe primul loc".



"In aceasta seara am decis sa imi retrag candidatura pentru functia de senator, desi am beneficiat de totala incredere si sustinere a colegilor mei primari, presedinti de organizatii, consilieri judeteni, consilieri locali si simpli membri PSD. Mai mult decat oricand cred ca in PSD este nevoie de unitate, pentru ca doar uniti putem sa luptam si sa aparam interesele vrancenilor. Am luat decizia de a-mi retrage candidatura gandindu-ma… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marian Oprișan a anunțat, miercuri seara, ca a decis sa iși retraga candidatura pentru funcția de senator. „Mai mult ca oricand cred ca in PSD este nevoie de unitate”, a spus liderul PSD Vrancea.„In aceasta seara am decis sa imi retrag candidatura pentru funcția de senator , deși am beneficiat…

- Marian Oprisan, fost lider PSD Vrancea, a anuntat miercuri seara ca isi retrage candidatura pentru functia de senator, dupa ce liderul partidului, Marcel Ciolacu a invalidat lista candidaților PSD Vrancea la alegerile parlamentare, unde Marian Oprișan ocupa primul loc la Senat.Marian Oprisan sustine…

- Marian Oprișan a anunțat, miercuri seara, ca a decis sa iși retraga candidatura pentru funcția de senator. „Mai mult ca oricand cred ca in PSD este nevoie de unitate”, a spus liderul PSD Vrancea.„In aceasta seara am decis sa imi retrag candidatura pentru funcția de senator , deși am beneficiat…

- Marian Oprișan a anunțat, miercuri seara, ca a decis sa iși retraga candidatura pentru funcția de senator. „Mai mult ca oricand cred ca in PSD este nevoie de unitate”, a spus liderul PSD...

- Marian Oprișan, fostul lider al organizației PSD Vrancea, a decis sa-și retraga candidatura pentru funcția de senator, la alegerile parlamentare 2020. Politicianul a mai adaugat ca a luat aceasta decizie, deși a "beneficiat de totala incredere și susținere a colegilor primari, peședinți de organizații,…

- ????????????????????????????????, In aceasta seara ???????? ???????????????????? ????????̆ ????̂???????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????̦???????? ???????? ????????????????????????????, deși am beneficiat de totala incredere…

- Vineri, 9 octombrie a.c., a avut loc prima reuniune a Biroului Permanent Județean al PSD Valcea, dupa alegerile locale din 27 septembrie 2020. In cadrul ședinței, au fost analizate rezultatele obținute și s-a stabilit procedura privind depunerea dosarelor de candidatura pentru Senat și Camera Deputaților.…

- Ziarul Unirea Surpriza! Un candidat la funcția de primar al unui oraș din județul Alba și-a RETRAS candidatura și sprijina alt candidat Intr-un mesaj publicat pe un site de socializare din mediul online, Morcan Dragomir, Președintele Pro Romania din Campeni, și-a retras candidatura și a ales sa il sprjine…