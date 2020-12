Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost incatusat si amendat de politisti dupa ce a refuzat sa poarte masca de protectie intr-un magazin din municipiul Botosani, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, transmite Agerpres și G4media.Barbatului i s-a spus ca purtarea…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iasi, alaturi de reprezentanții celorlalte structuri teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, precum Inspectoratul Județean de Jandarmi Iasi, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Iasi, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera…

- Cetațenii care doresc sa participe la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 trebuie sa respecte urmatoarele reguli de protecție sanitara The post ATENȚIE!Reguli stricte la secția de votare:purtarea maștii este obligatorie și maximum 5 alegatori pot fi prezenți simultan in secție first appeared…

- Alegeri locale 2020. Prin Hotararea de Guvern nr. 782/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei din 15 septembrie, Executivul a stabilit și regulile sanitare care trebuie respectate la alegerile locale din 27 septembrie.Cele mai importante masuri de protecție sanitara sunt purtarea…

- Șeful DSU, Raed Arafat a precizat, azi, ca daca o persoana refuza sa poarte masca de protecție nu va fi lasata sa intre in secția de votare, la alegerile locale din 27 septembrie. ”Regulile stabilite includ purtarea maștii in secția de vot pentru toți care se afla in interiorul secției, inclusiv votanții. Nimeni…

- Un barbat in varsta de 35 de ani din Cernisoara, care ar fi agresat-o pe concubina sa si apoi ar fi incalcat ordinul de protectie, a fost arestat preventiv marti, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, potrivit Agerpres. Barbatul, cercetat pentru violenta in…