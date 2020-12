Prezenta la vot a ajuns la 116,27% in sectia 356 Pertesti din comuna valceana Rosiile, potrivit site-ului Autoritatii Electorale Permanente. In aceasta sectie de votare sunt inscrisi pe listele permanente 43 de alegatori, iar pana la ora 19,00 s-au prezentat la vot 50 de persoane, dintre care 19 pe listele permanente si 31 pe listele suplimentare. In celelalte trei sectii de votare din comuna Rosiile, unde numarul alegatorilor inscrisi pe listele permanent este de ordinul sutelor, prezenta este mai mica de 50%, iar la nivelul intregii localitati participarea la vot este de 32,04%. In judetul Valcea,…