Parlamentare2020/Raluca Turcan: Vom construi un guvern fără PSD Liderul organizatiei judetene PNL, Raluca Turcan, a anuntat ca liberalii vor construi un guvern fara PSD. De asemenea, Raluca Turcan a afirmat ca PNL a castigat "detasat" alegerile parlamentare din judetul Sibiu, insa nu a mentionat deocamdata rezultatele numaratorii paralele. "Sibienii au spus astazi, din nou, ca PNL este partidul in care au cea mai mare incredere. (...) Misiunea PNL in interesul public nu a fost niciodata usoara, fiindca a fost intotdeauna tratata cu seriozitate. Vom face la fel si acum si vom construi, asa cum ne cer sibienii, un guvern fara PSD! Am incredere ca realitatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

