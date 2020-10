Stiri pe aceeasi tema

- Alianța USR PLUS și-a lansat programul de guvernare, care cuprinde principalele masuri menite sa schimbe radical modul in care sunt gestionate problemele Romaniei in perioada de criza, precum cea din prezent, data de pandemia de coronavirus.

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre proiectele „reparatorii” pentru corectarea legilor justiției, care au inceput sa fie puse in dezbatere publica. Șeful statului a spus ca prevederile „toxice” impuse de PSD pot fi reparate doar prin dialog și ca aceste proiecte ar trebui votate de un parlament…

- Alianța 2020 USR-PLUS propune un dublu condamnat penal la Primarie! Mai mult, liderul PLUS, Dacian Cioloș, face scut in jurul acestuia.„A fost reabilitat”, a declarat Dacian Cioloș, printre altele... Citește AICI cine e DUBLUL CONDAMNAT PENAL propus de USR-PLUS la Primarie...