Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a lansat, joi, harta interactiva a sectiilor de votare in strainatate si un call center pentru asigurarea unei informari corecte a cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta in afara granitelor tarii, pentru alegerile parlamentare din acest an.



"Harta sectiilor de votare in strainatate, ce poate fi accesata la link-ul https://www.mae.ro/maps/4083, permite cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate sa identifice sectiile de votare din apropiere si sa-si planifice participarea la alegerile parlamentare organizate in strainatate…