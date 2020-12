PSD a castigat alegerile parlamentare in juetul Hunedoara, fiind urmat de PNL si AUR, potrivit rezultatelor partiale publicate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente (AEP) dupa centralizarea datelor pentru 514 din cele 524 sectii de votare (98%).



Astfel, la Senat PSD a obtinut 39,89% din totalul celor 118.089 voturi valabil exprimate, PNL a realizat un scor electoral de 22,92 %, AUR a totalizat 10,61% din voturi, USR PLUS 10,35% din sufragii, iar PRO Romania 5,02%. Celelalte partide s-au situat sub pragul electoral de 5%.



Pentru Camera Deputatilor, au fost inregistrate…