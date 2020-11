Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele Aliantei USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, vineri, la Ploiesti, ca membrii aliantei nu vor intra "sub nicio forma" cu PSD la guvernare in urmatorii patru ani, aratand ca social-democratii au nevoie de reforma. "Noi, daca intram la guvernare, o facem ca sa schimbam niste lucruri…

- PNL promite, in Programul de guvernare pentru perioada 2021 – 2024, cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana si majorarea PIB cu peste 450 de miliarde de lei. Salariul mediu net va creste cu 50% pana la finalul perioadei, iar pensia cu 46%. De asemenea, PNL isi propune finalizarea a 970…

- Alianța USR PLUS și-a lansat joi programul de guvernare pentru alegerile parlamentare, cu sloganul ”O Romanie fara hoție!”. Programul conține 40 de angajamente mari de guvernare pe principalele teme: Reforma statului, Sanatate, Educație, Economie, Infrastructura, Lupta cu saracia și Romania verde. …

- Purtatorul de cuvant al USR PLUS, Ionuț Moșteanu, a declarat, vineri, la Digi24, ca Dacian Cioloș este propunerea de premier a alianței dupa alegeri, susținand ca este mai buna propunerea decat Ludovic Orban. „USR va intra la guvernare și va intra cu mandat de reforma. Vrem un premier cu mandat de…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat sâmbata, la Ploiesti, ca alianta cu PNL este, în multe locuri din tara, singura solutie pentru a scapa de "cangrena" PSD, însa colaborarea cu liberalii este în aceste cazuri pe proiecte, nu neconditionat, transmite Agerpres."Noi…