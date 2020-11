Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat luni ca premierul guvernului care va rezulta dupa alegerile parlamentare nu e decis acum, "din discutii la televizor sau la telefon", afirmand ca "ar fi bine ca presedintele sa aiba mai putine opinii partinice si sa-i lase pe alegatori sa hotarasca…

- "Nu excludem acest lucru, dar lucrurile acestea vor fi discutate si decise dupa alegeri. Ne vedem guvernand cu un partid cu care sa putem face echipa pe un program de guvernare in primul rand pe care sa ni-l asumam. (...). Nu, nu e deloc exclusa. Da, de ce sa nu o vad posibila, dar nu prin definitie.…

- Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos , considera ca fara predictibilitate si fara masuri sanitare adaptate activitatii scolare in vederea reluarii in siguranta a cursurilor "fata in fata", suspendarea activitatii fizice in scoli nu este "suficienta". "Decizia pe care a luat-o Guvernul de a inchide…

- Nicusor Dan, candidatul la functia de edil al Capitalei sustinut de PNL si USR PLUS si prezentat de exit-poll-urile de duminica drept castigator al scrutinului, nu a vazut in cursa pentru aceasta functie o "trambulina" politica si are un proiect pentru Bucuresti, a afirmat copresedintele USR PLUS Dacian…

- Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, sustine ca nu a mai fost invitat la TV sau la radio de la inceputul lunii mai, cand Romania era in stare de urgenta. Exact in aceeasi perioada Guvernul Orban a alocat bani din bugetul de stat pentru mass-media. ”Nu stiu daca au legatura sau nu, dar va spun…

- Copresedintele USRPLUS, Dacian Ciolos, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 12.00, despre problema traseismului prezenta inclusiv formatiunea sa, despre alegerile locale si pregatirea pentru parlamentarele din aceasta toamna.

