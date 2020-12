Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis ar merita sa fie suspendat pentru ce a facut in ultimul an, precizand ca o astfel de varianta nu poate fi exclusa definitiv, insa, in acest moment, o criza politica nu e necesara. "Presedintele…

- Copresedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) George Simion a declarat, duminica seara, ca partidul a obtinut peste cele 500.000 de voturi pe care si-a propus sa le intruneasca si care ar trebui sa le asigurea intrarea in Parlament. Dan Barna: Vedem cat e de greu sa iesim din logica de pesedism…

- "Noi am fost foarte clari, am prezentat parerea specialistilor, care e una fara dubii. Lucrurile sunt scapate din control in momentul de fata. Prioritatea e aceasta criza sanitara, apoi vorbim de educatie, economie. Prioritatea ramane sanatatea. Am zis ca poate facem o comunicare comuna intre toti…

- "Noi nu dorim sa ne unim sa depasim aceasta criza. Sunt aceste dispute care vor continua. Eficienta Guvernului o vedem si pe aceasta. Eu am dorit un pact pentru sanatate de la presedinte. N-am primit inca raspuns. Fiecare dintre noi are dreptul de a gresi si de a se indrepta. Situatia din…

- Responsabilitatea pentru situația in care se afla Romania aparține in integralitate Guvernului, i-a replicat, miercuri, președintele PSD, Marcel Ciolacu, lui Klaus Iohannis, care a declarat ca sanatatea...

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis vineri, in contextul disputei privind o eventuala amanare a date alegerilor parlamentare, ca daca se va agrava situația medicala in țara, atunci social-democrații „nu vor ezita nicio secunda in a alege viața oamenilor”. Replica vine dupa ce premierul Ludovic…

- Dupa ce judecatorii CCR au stabilit ca legea care permite parlamentului sa stabileasca data alegerilor este constitutionala, Tariceanu aduce o serie de argumente pentru amanarea alegerilor. "Curtea Constituționala a stabilit ca legea care prevede ca Parlamentul Romaniei este cel care stabilește data…