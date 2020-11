Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode (PNL), a declarat, luni, ca unul dintre marile proiecte pe infrastructura feroviara, electrificarea si reabilitarea liniei de cale ferata Cluj-Oradea-Episcopia Bihor, in valoare de 1,8 miliarde de euro, va fi finantat din Planul National de Recuperare si Rezilienta…

- ”Astazi am lansat in dezbatere publica Planul National de Redresare si Rezilienta. Practic acest plan porneste de la un angajament al guvernului si anume: Dezvoltam Romania cu fonduri europene. Cred am demonstrat in cele 12 luni ca acest obiectiv al guvernului poate fi atins si in 2020, absorbtia este…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat ca Planul National de Redresare si Rezilienta, lansat joi, porneste de la un angajament al actualului Guvern, "Dezvoltam Romania cu fonduri europene", dar si ca asteptarile romanilor sunt foarte mari in ceea ce priveste infrastructura de transporturi.…

- Infrastructura rutiera, feroviara si de metrou din Romania are o alocare de 9,2 miliarde de euro in Planul National de Redresare si Rezilienta, aproape jumatate din suma fiind destinata constructiei de autostrazi si drumuri expres, pe lista aflandu-se Centura de Nord a Capitalei si Autostrada Moldovei.…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Bacau, ca proiectele pentru autostrazile A7, A8 si A13 sunt complementare si nu sunt in competitie. "Autostrada A7 este in linie dreapta cu cele 4 tronsoane. Anul viitor avem toate documentatiile finalizate:…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Bacau, ca proiectele pentru autostrazile A7, A8 si A13 sunt complementare si nu sunt in competitie. "Autostrada A7 este in linie dreapta cu cele 4 tronsoane. Anul viitor avem toate documentatiile…

- Protocolul pentru construcția centurii de ocolire a municipiilor Turda și Campia Turzii a fost semnat, iar lucrarile vor fi finanțate din fonduri europene și prin Planul Național de Recuperare și Rezistența. Centura ocolitoare a celor doua orașe cuprinde șase tronsoane, pornind de la partea de nord-vest…

- Marile proiecte de infrastructura ale Clujului, de peste 3 miliarde de lei, vor fi finantate prin Planul National de Recuperare si Rezilienta, care va beneficia de aproape 80 de miliarde de euro in urmatorii ani. Promisiunea apartine mi