Primul candidat pe lista pentru Camera Deputatilor din partea PMP Giurgiu, Nicolae Ivaschescu, a declarat vineri, pentru AGERPES, ca sustine introducerea gazelor naturale in cat mai mult localitati din Romania si vrea ca scolile sa fie redeschise. "Sustin in primul rand proiectul pentru reducerea numarului de parlamentari la 300, sustin transparenta in administratia publica pentru ca bani sunt, dar multi sunt sifonati, ca sa spun asa, si sustin introducerea alimentarii cu gaze in cat mai multe localitati din tara astfel incat sa ajungem la un procent de 75% de localitati alimentate cu gaze fata…