Parlamentare2020/ Eugen Ţapu-Nazare: Investiţiile sunt prioritatea PNL Programul de guvernare al PNL este axat pe investitii majore in economie, infrastructura, spitale, scoli si pe utilizarea masiva a fondurilor europene, a declarat vineri, intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, viceliderul grupului PNL din Senat, Eugen Tapu-Nazare.



"Investitiile vor permite crearea a peste 560.000 de noi locuri de munca, iar salariul mediu net va creste cu aproape 50% fata de actualul nivel si va ajunge la aproximativ 1.000 euro/luna in 2024. In ceea ce priveste punctul de pensie, acesta poate fi majorat, treptat, cu 46% pana in 2024, adica de la 1.265 lei in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Programul de guvernare realizat de PSD pentru perioada 2020 -2024 cuprinde masuri care vizeaza sustinerea tuturor domeniilor de activitate, iar transporturile reprezinta o prioritate, a declarat, joi, intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, deputatul PSD Razvan Cuc. "De fapt, este o continuare a…

- Partidul National Liberal a fost singurul care a avut curajul sa treaca Romania prin cea mai grava criza de dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial si si-a asumat responsabilitatea guvernarii, a declarat, luni, intr-un comunicat de presa, remis AGERPRES, viceliderul grupului PNL din Senat, Eugen Tapu-Nazare.…

- Pregatirile pentru organizarea alegerilor parlamentare din data de 6 decembrie sunt in grafic, in județul Buzau. Au sosit buletinele de vot, precum și celelalte materiale necesare desfașurarii scrutinului. „Instituția prefectului – Județul Buzau, sub coordonarea prefectului Leonard Dimian, continua…

- Echipa de campanie a PMP Mehedinți și candidații pentru Senat și Camera Deputaților au mers astazi in mijlocul severinenilor. Programul de guvernare și masurile propuse de PMP vin cu soluții de dezvoltare și investiții, dar și cu soluții pentru imbunatațirea situației sociale. PoliticJurnal de campaniepmpmehedintiVideo

- Dintre toate proiectele europene derulate in orasul Cugir, judetul Alba, investitiile realizate de administratia publica locala in dezvoltarea sistemului de educatie depasesc 20 milioane lei, din care cea mai mare parte va proveni din surse nerambursabile alocate in cadrul Programului Operational Regional…

- Dintre toate proiectele europene derulate in orașul Cugir, investițiile realizate de administrația publica locala in dezvoltarea sistemului de educație depașesc 20 milioane lei, din care cea mai mare parte va proveni din surse nerambursabile alocate in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.…

- Cetatenii romani cu drept de vot aflati peste hotare vor avea la dispozitie doua zile – sambata, 5 decembrie si duminica, 6 decembrie – sa isi exprime optiunea la alegerile parlamentare, conform proiectului de lege aprobat, ieri, de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, cu 184 de voturi…

- Perioada electorala aferenta alegerilor parlamentare din 6 decembrie incepe luni, 7 septembrie, anunța Autoritatea Electorala Permanenta. Campania electorala va incepe in 6 noiembrie. Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca, in data de 7 septembrie 2020 incepe perioada electorala aferenta…