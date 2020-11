Candidatul Pro Romania Bihor la Senat, Viorel Catarama, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca principala problema pe care a identificat-o pana acum in campania sa electorala este faptul ca oamenii se plang ca nu sunt lasati sa munceasca si se tem ca ei si familiile lor vor ajunge in pragul saraciei. "Dupa o saptamana, vin cu noutati. Merg in fiecare zi in judet, am vizitat peste 30 de comunitati locale. In fiecare loc am luat cunostinta de problemele locale, astfel incat cand voi ajunge in Parlamentul Romaniei sa incerc, impreuna cu colegii mei, sa gasim o rezolvare. Sustin in mod neconditionat…