Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie se desfașoara dupa un nou set de reguli, stabilite in comun de miniștrii Nelu Tataru și Marcel Vela. Reglementarile se regasesc intr-un ordin publicat marți in Monitorul Oficial, sub titlul de “precațiuni universale, obligatoriu de respectat…

- Ordinul comun al ministrilor Sanatatii si Afacerilor Interne privind stabilirea unor masuri de sanatate publica necesar a fi respectate pentru desfasurarea in siguranta a evenimentelor, intrunirilor, actiunilor aferente campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din acest an a fost publicat…

- Ordinul comun al ministrilor Sanatatii si Afacerilor Interne privind stabilirea unor masuri de sanatate publica necesar a fi respectate pentru desfasurarea in siguranta a evenimentelor, intrunirilor, actiunilor aferente campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din acest an a fost publicat…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a declarat, duminica, in comuna Bucovat din judetul Dolj, el candidand pe locul I pe lista organizatiei PNL pentru Senat, ca foarte multi oameni sunt nehotarati in ceea ce priveste participarea la vot, pentru ca si-au pierdut increderea atat in administratiile…

- Hotararea privind calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor parlamentare a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Hotararea intra in vigoare pe 7 septembrie. Potrivit documentului, campania electorala incepe pe 6 noiembrie si se incheie pe 5 decembrie, la ora 7,00, iar…

- Masuri pentru menținerea și asigurarea ordinii și liniștii publice pe timpul campaniei electorale Avand in vedere ca astazi a inceput campania electorala pentru alegerile locale, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne s-au luat masuri pentru menținerea și asigurarea ordinii și liniștii publice…

- Campania electorala pentru alegerile locale, care a început vineri si se va încheia în 26 septembrie, va fi una atipica, în contextul pandemiei de COVID-19. Întrunirile si evenimentele electorale organizate în spații închise sunt limitate la doua ore, cu un…

- Premierul Ludovic Orban i-a solicitat ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, ca impreuna cu ministrul Afacerilor Interne si presedintele Autoritatii Electorale Permanente sa pregateasca pana saptamana viitoare setul de reguli de protectie sanitara care vor fi aplicate pe perioada campaniei electorale si…