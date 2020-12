Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit rezultatelor finale centralizate de Biroul Electoral de Circumscripție Mureș, la Senat UDMR a obținut 38,75% din voturile valabil exprimate, fiind urmata de PNL cu 16,85% și PSD cu 15,81%. Clasamentul in preferințele alegatorilor mureșeni este continuat de Alianța USR PLUS cu 10,51% și Alianța…

- PNL a câstigat alegerile parlamentare 2020 în judetul Constanta, obtinând cu doar 6.677 de voturi mai mult decât PSD. Alianta pentru Unirea Românilor s-a clasat pe locul al patrulea, dupa AUR.Potrivit datelor de la Biroul Electoral, dupa centralizarea datelor de la…

- PSD a castigat alegerile parlamentare in Dolj, fiind urma de PNL si Alianta USR-PLUS, potrivit rezultatelor provizorii publicate de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) dupa centralizarea datelor din toate cele 531 sectii de votare. La Senat, PSD a obtinut in Dolj 45,86% din voturile valabil exprimate,…

- Alianta USR PLUS a castigat alegerile parlamentare in judetul Timis, urmata de PNL, PSD, AUR si PMP, potrivit rezultatelor provizorii publicate de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), dupa centralizarea datelor din cele 601 sectii de votare. In urma scrutinului de duminica, filialele din Timis ale…

- Partidul National Liberal (PNL) a obtinut, dupa centralizarea voturilor din cele 361 de sectii de votare organizate la nivelul judetului Vrancea, peste 34% din voturile valabil exprimate la Camera Deputatilor si Senat, urmat la o diferenta foarte mica de PSD, potrivit rezultatelor provizorii publicate…

- USR PLUS Alba și-a votat, duminica, in cadrul conferinței județene, lista candidaților pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Votul a fost secret. Alianța USR-PLUS Alba și-a desemnat, duminica, in cadrul unui proces de alegeri interne, candidații care vor reprezenta formațiunea politica la alegerile…

- ​Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca se așteapta ca liberalii sa obțina la alegerile locale „cele mai multe mandate pe care le-a obținut vreodata”. „PNL este, fara doar și poate, cel mai important partid în ziua de azi și trebuie sa demonstreze acest…