- Boris Johnson a impus cel mai dur blocaj național din Anglia pana martie, inchizand școlile pentru majoritatea elevilor pentru a preveni copleșirea sistemului național de sanatate sub valul de de infecții Sars-Cov-2, relataza The Guardian. Noua tulpina, cu 70% mai infecțioasa, a generat un plus de…

- Un roman a fost condamnat ca șef al operațiunii de trafic ilegal de migranți in care 39 de vietnamezi care erau transportați intr-o remorca frigorifica sigilata peste Canalul Manecii și-au pierdut viața, sufocați, relateaza The Guardian. De asemenea, doi șoferi au fost gasiți vinovați la Old Bailey…

- Organizația Mondiala a Sanatații a fost acuzata ca a conspirat cu ministerul italian al sanatații pentru a elimina un raport care dezvaluie gestionarea necorespunzatoare a țarii la inceputul pandemiei coronavirus – un raport destinat prevenirii viitoarelor decese in țarile aflate sub curba pandemiei,…

- In județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 9535 de persoane (dintre care 9127 adulți și 408 copii). ALTFEL SPUS, FOARTE GRAV!

- Judecatoria Chișinau sediul Ciocana a emis mandat de arest de 18 zile pe numele fostului deputat roman PSD, Cristian Rizea. Decizia a fost luata cu puțin timp in urma, anunța jurnaliștii deschide.md. Pe 4 noiembrie, Ministerul roman Justiției a cerut autoritaților din Republica Moldova extradarea lui…

- Twitter a inchis definitiv contul conspirationistului David Icke, autor britanic al unor teorii controversate, relateaza miercuri The Guardian si BBC. Un purtator de cuvant al retelei sociale a declarat ca Icke a incalcat regulile cu privire la dezinformare asociata coronavirusului. Demersul survine…

- Un portret realizat de artistul britanic David Hockney, estimat la 18 milioane de lire sterline, urmeaza sa fie scos la vanzare de Royal Opera House din Londra pentru strangerea de fonduri esentiale, relateaza duminica The Guardian si EFE, citate de Agerpres.

- La 10 zile dupa lansarea in campania electorala pentru alegerile prezidențiale a lui Igor Dodon, șeful stafului electoral a candidatului independent, deputatul socialist Vlad Batrincea, a fost testat pozitiv la COVID-19.