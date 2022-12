Stiri pe aceeasi tema

Persoanele care au fost vaccinate impotriva COVID-19 au murit in numar mai mare decat cele care nu au fost vaccinate impotriva virusului, pentru prima data de la debutul pandemiei in SUA, potrivit unui nou raport.

Deputatul Nicolae Roman, ales in circumscripția electorala nr. 10 din județul Buzau, a anunțat de la tribuna Camerei Deputaților inscrierea sa in Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE). Astfel, partidul ALDE va avea reprezentare in Parlament, chiar daca deputatul va activa ca independent.

Deputatul francez Nicolas Dupont-Aignan, președinte al partidului „Debout la France" și candidat la alegerile prezidențiale franceze din acest an, cere ca Franța sa nu il mai susțina pe Zelenski, in urma exploziei unei rachete pe teritoriul Poloniei.

Dobrogea reprezinta un exemplu de convietuire armonioasa a 18 minoritati, a declarat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, deputatul AUR Dumitru Focsa.

Cazurile de tromboza sunt mai frecvente dupa vaccinul anti-Covid de la AstraZeneca decat dupa cel de la Pfizer/BioNTech, chiar daca raman foarte rare, detaliaza un studiu publicat joi, care confirma un risc deja luat in calcul de autoritatile sanitare, potrivit AFP.

In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 478 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, iar cinci persoane au murit, potrivit raportului transmis joi de Ministerul Sanatații.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat miercuri, in ședința de plen a Camerei Deputaților, ca ministrul PSD al Sanatații, Alexandru Rafila, este „puturos" și ca in timp ce parlamentarii se afla la munca, demnitarul „o freaca" la un centru spa din Cuba, pe bani publici.

Moderna a refuzat sa puna la dispozitia Chinei proprietatea intelectuala aflata la baza vaccinului pentru Covid-19, blocand negocierile pentru comercializarea acestuia, potrivit unor persoane apropiate situatiei citate de Financial Times, transmite Reuters.