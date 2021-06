Parlament: Directorii generali interimari ai SRR şi SRTV, numiţi, joi, de Birourile permanente Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor se reunesc, joi, de la ora 9,00, pentru a numi directorii generali interimari ai Societatii Române de Radiodifuziune (SRR) si Societatii Române de Televiziune (SRTV), noteaza Agerpres. Aceasta modalitate de numire survine lipsei de cvorum din sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor de miercuri.



"Constatam ca nu este cvorum. Fata de aceasta situatie, va amintesc dispozitiile art. 46 alin. 8 din Legea 41/1994 privind organizarea Societatii Române de Radiodifuziune si Societatii Române…

