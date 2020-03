Stiri pe aceeasi tema

- Audierile ministrilor propusi in Guvernul Citu continua miercuri in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, miercuri urmeaza sa se prezinte in fata parlamentarilor: Bogdan Gheorghiu - ministrul propus al Culturii (10,00),…

- La votul pentru controversatul ministru al Dezvoltarii s-au inregistrat 10 voturi "pentru", 20 "impotriva" si 6 abtineri.Și la audierile miniștrilor din guvernul Orban 1, din octombrie, si Orban 2, din februarie, Ion Stefan a fost avizat negativ. In timpul primelor audieri, Ion Stefan le-a cerut membrilor…

- Ministrii propusi in Cabinetul Florin Citu sunt audiati, timp de trei zile, in comisiile de specialitate din Parlament. Noul premier propus are aceeasi echipa de ministri ca Ludovic Orban, fiind si Guvernul interimar, demis de Parlament prin motiune de cenzura. O singura modificare s-a facut in Guvern,…

- Audierile ministrilor propusi in Guvernul Orban II continua marti in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. Sapte ministri propusi intra la testul partidelor. Pana acum, doar un ministru a primit aviz pozitiv, Nicolae Ciuca, de la Ministerul Apararii. Comisiile au dat aviz de respingere…

- UPDATE – Audierile ministrilor propusi in Guvernul Orban II continua marti in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, marti, sunt asteptati in comisiile parlamentare reunite, pentru audieri, Virgil Popescu – ministrul…

- Au inceput audierile miniștrilor pentru Cabinetul Orban II. Cițu anunța o ”bomba”: “Aflam de ce PSD a amanat cresterea pensiilor atat in 2019, cat si in 2020” Luni, marti si miercuri ministrii propusi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiati in comisiile reunite…

- ​Luni încep audierile miniștrilor în Parlament, acestea urmând sa se desfașoare timp de trei zile, pâna miercuri, votul asupra Guvernului fiind programat peste o saptamâna, pe 24 februarie.Ludovic Orban vine în Parlament pentru votul de reînvestire cu…

- Premierul Ludovic Orban are, marți, de la ora 14:00, ședința cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis! La Palatul Cotroceni, premierul va fi insoțit de vicepremierul Raluca Turcan și de ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș. Cel mai probabil, se va discuta despre declanșarea alegerilor anticipate,…