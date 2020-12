Stiri pe aceeasi tema

- Bucuresti, 23 dec /Agerpres/ - Stelian Ion, propus ministru al Justitiei, a declarat, miercuri, ca nu va "abuza" de functie "pentru a interveni dur si disproportionat in activitatea procurorilor". Vezi și: Primul SONDAJ CURS dupa alegeri: Evolutii spectaculoase in intentia de vot, dupa doar…

- Ministrul propus pentru portofoliul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a fost avizat favorabil miercuri in comisiile de specialitate ale Parlamentului. S-au inregistrat 20 de voturi ''pentru'', 10 ''impotriva'' si doua abtineri. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu,…

- Ministrul propus pentru portofoliul Justitie, Stelian Ion, a fost avizat favorabil miercuri in comisiile de specialitate ale Parlamentului. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Andreea Rotaru)

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a primit miercuri aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Membrii celor doua comisii au validat nominalizarea lui Cristian Ghinea…

- Ministrul propus pentru portofoliul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a fost avizat favorabil miercuri in comisiile de specialitate ale Parlamentului, cu 13 voturi "pentru" si 6 "impotriva". AGERPRES /(AS-autor: Sorinel Penes, editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vilceanu)

- De la inceputul pandemiei, insolvențele și procesele de restructurare s-au situat la un nivel redus in statele din Europa Centrala și de Est (ECE), excepții fiind Romania, care a inregistrat o creștere a numarului de insolvențe, și Cehia, care a raportat un avans al activitații de restructurare, potrivit…

- Noii miniștri in Guvernul Chicu au depus juramantul in fața Președintelui R. Moldova, Igor Dodon, șefei Parlamentului, Zinaida Gereceanii, și prim-ministrului Ion Chicu astazi, dupa ce șeful statului a semnat decretele de numire in funcție. O parte dintre aceștia au mai ocupat funcțiile respective inainte…

- Drula afirma ca "USR nu l-ar vota in vecii vecilor pe Florin Iordache nici la sefia unei scari de bloc" si sustine ca astfel de afirmatii sunt "ridicole". Marti, Iordache, fost ministru PSD al Justitiei, a fost votat intr-o functie cu mandat pe termen nelimitat dupa ce plenul Parlamentului a decis…