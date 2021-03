Pariuri sportive online: despre ONJN si lista alba Mai multa siguranta financiara pentru jucatori, o calitate superioara a serviciilor, dar si taxe si impozite destul de mari colectate pentru bugetul statului. Toate acestea sunt gestionate de o singura institutie publica, infiintata in 2013, care are dreptul de a decide ce firma primeste licenta pentru aceasta activitate si controleaza fiecare miscare a agentiilor de pariuri.



ONJN - gardianul jocurilor de noroc



Desi primele documente legislative care incercau sa reglementeze piata jocurilor de noroc au aparut in anul 2008, abia in 2015 Romania a putut declara ca aceasta industrie… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pasionații de pacanele cu fructe și șeptari nu trebuie sa rateze aceste 3 jocuri inedite la cazinourile online in 2021!Daca in cazurile jocurilor a caror tematica este bazata pe o poveste, jocurile cu aparate 77777 prezentate si de Casinos.ro sunt jocuri simple si construite pentru a-i surprinde pe…

- Microsoft Edge va include, in curand, Kids Mode - un mod special de navigare pentru copii, care va avea mai multe caracteristici prin care se incearca protejarea celor mici si oferirea unui anumit nivel de control asupra activitatii online a acestora pentru parinti. Parintii vor avea la dispozitie o…

- Activitatea in unitațile de invațamant reincepe in semestrul al doilea de luni, 8 februarie, diferențiat, potrivit celor mai recente decizii ale autoritaților, și in județul Alba. Se ia in considerare incidența cazurilor COVID in fiecare localitate. De asemenea, ministerele Sanatații și Educației au…

- 2016 – inceputul pariurilor online reglementate Nascuta in 2004, prin patrunderea unor case de pariuri online din afara, foarte populare la acea vreme, precum Gamebookers, Bwin, Bet 365, industria jocurilor de noroc online din Romania a inceput cu adevarat sa ia avant dupa 2016. Reglementarea activitatii…

- Romanii pot juca doar la cazinourile online licențiate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Cine intra pe site-uri aflate pe lista neagra risca o amenda intre 5.000 și 10.000 de lei. Afla de pe Casinos.ro unde poți juca casino legal in Romania. Tot acolo vei gasi și recenziile tuturor…

- Inca din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost atrași de jocurile de noroc. Mirajul caștigurilor rapide i-a determinat sa parieze pe zaruri, carți de joc sau pe diferite competiții sportive. O dovada clasa este Colosseum, cladirea impunatoare și spectaculoasa din Roma, construita in secolul I dHr,…

- Prima competiție importanta care va deschide anul sportiv 2021 va fi Raliul Dakar, intrecere care va debuta pe 3 ianuarie. Tot in prima luna a anului in curs va avea loc și CM de handbal masculin. Principalele evenimente prevazute pentru 2021 Ianuarie 3 – 15 ianuarie – Raliul Dakar 14 – 31 Ianuarie…

- Actiunile companiilor din segmentul jocurilor de noroc si al pariurilor care activeaza pe pietele din SUA s-au bucurat de cresteri spectaculoase in acest an, multe dintre acestea atingand cote istorice. Multe actiuni au scazut rapid dupa startul pandemiei, insa la scurta vreme, dupa ce au…