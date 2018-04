Parisul se transforma: Spatiile verzi devin ferme urbane. Proiectul ambitios al primarului devine realitate

Paris, orasul iubirii, modei si al artei, al indragostitilor si al lumii, devine si orasul... fermelor. Printre Turnul Eiffel, galerii de arta, terase unde francezii isi beau tacticos paharul cu vin, isi fac loc din ce in ce mai multe ferme. Ambitia primarului, care incet, incet se transforma in realitate, e ca o treime din spatiul verde din oras sa devina ferma urbana.



E drept, nu toate aceste ferme vor fi la vedere. Multe sunt acoperite, altele sunt la inaltime, pe acoperisuri, arata CNN.



Totul a inceput in 2014, cand primarul abia ales, Anne Hidalgo, a spus ca vrea sa transforme…