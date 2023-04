Parisul interzice închirierea trotinetelor electrice. 89% dintre locuitori susțin decizia Parizienii au votat pentru interzicerea scuterelor electrice inchiriate pe strazile capitalei franceze, dand o lovitura operatorilor și oferind victorie militanților pentru siguranța rutiera. Orașul Luminii, candva un pionier in adoptarea serviciilor de trotinete electrice, urmeaza sa devina singura capitala europeana importanta care scoate in afara legii inchirierea lor. Locuitorii orașului au fost rugați sa se pronunțe pentru sau impotriva lor intr-o consultare publica organizata de primarul Anne Hidalgo; Aproape 90% din voturi exprimate impotriva, au aratat rezultatele oficiale, citate de The… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

