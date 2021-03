Franța se afla in plin val trei al pandemiei de coronavirus. Parisul ar putea intra in lockdown din nou. Din acest week-end, in Franța, ar putea intra in vigoare noi reguli și masuri restrictive. Regulile ar urma sa fie inasprite in mai multe regiuni, inclusiv in capitala. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Gabriel Attal, spune ca Parisul ar putea intra in curand in carantina. Numarul mare de cazuri de imbolnaviri cu Covid-19 a dus la aglomerarea secțiilor de terapie intensiva. Conform Reuters, sistemul sanitar al Franței se afla la limita. Incidența infectarilor din orașul Paris este de peste…