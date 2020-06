Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, considera ca, în cazul în care protestele vor avea loc în mod pașnic, violența polițieneasca trebuie investigata în Statele Unite ca în orice alta țara, a declarat luni purtatorul de cuvânt al acestuia, potrivit AFP."Autoritațile…

- RETEA… Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frotiera Vaslui, au descoperit in acest sfarsit de saptamana, in cadrul unei actiuni punctuale, bunuri de contrabanda in valoare totala de 1.359.100 lei ce urmau sa ajunga pe piata neagra din Paris. Astfel, intr-o autoutilitara…

- Mai multe mii de persoane au manifestat pasnic sambata la Toronto pentru a denunta violentele politiei si rasismul, in Statele Unite ca si in Canada, a constatat un jurnalist al agentiei France Presse. Manifestatia a fost organizata in urma decesului unei tinere de culoare miercuri la Toronto, cazuta…

- O femeie, de 48 de ani, din Gorj, a cerut ieri ajutor poliției sa o scape din mainile soțului agresiv. Astfel, polițiști din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Targu Carbunești au fost sesizati de catre o femeie, de 48 de ani, din comuna Barbatești, cu privire la faptul ca ar fi fost agresata de soțul…

- Nascut la Paris, pe 27 decembrie 1925, Michel Piccoli a jucat in peste 230 de filme, intr-o cariera de opt decenii. In plus, a fost actor de teatru si televiziune. Primul rol important a fost al unui miner in drama sociala „The Mark of the Day" (1949) a lui Louis Daquin. In 1980, a fost premiat la Cannes…

- Medicii pediatri britanici si francezi alerteaza asupra aparitiei in ultima perioada a unor cazuri suspecte de insuficienta cardiaca la copii, unii dintre ei fiind depistati pozitiv la testul pentru COVID-19. Cu detalii, corespondenta RRA la Paris, Daniela Coman: In ultimele trei saptamani diagnostice…

- Nicotina ar putea avea un efect protector impotriva infectiei cu noul coronavirus, sugereaza o echipa de cercetatori din Franta, tara in care vor fi efectuate teste preventive si terapeutice cu plasturi de nicotina, la spitalul La Pitie-Salpetricre din Paris, relateaza miercuri AFP. Ipoteza…

- Un barbat de 33 de ani, din comuna Glogova, a fost retinut pentru violenta in familie dupa ce si-ar fi agresat parintii, se arata, marti, intr-o informare postata pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj.Potrivit sursei citate, luni, politistii din cadrul Politiei municipiului…