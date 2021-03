Stiri pe aceeasi tema

- O pictura semnata de Vincent Van Gogh ce prezinta o scena de pe o strada din Paris, care s-a aflat intr-o colectie privata timp de peste un secol, a fost vanduta joi cu 14 milioane de euro (16,5 milioane de dolari) la o licitatie, informeaza Reuters. Casa de licitatii Sotheby's estimase o valoare…

- Tabloul "Warrior" de Jean-Michel Basquiat a fost adjudecat marti la pretul de 41,8 milioane de dolari, la o licitatie organizata de Christie's Hong Kong si difuzata in direct pe internet, devenind opera de arta occidentala cea mai scumpa vanduta vreodata in Asia, potrivit casei de licitatii, informeaza…

- O opera de arta creata din cea mai mare pictura pe panza din lume a fost vanduta pentru 62 de milioane de dolari la Dubai si ocupa locul al doilea in clasamentul celor mai mari sume obtinute vreodata la licitatie de creatii ale unor artisti in viata, informeaza Reuters. Tabloul initial, intitulat ''The…

- Unul dintre cele mai cunoscute tablouri pictate de fostul premier britanic Winston Churchill a fost vandut luni la Londra cu peste 7 milioane de lire sterline (8,1 milioane de euro) de Casa de licitatii Christie's. Tabloul a fost scos la vanzare de actrita americana Angelina Jolie, informeaza Agerpres.

- Casa de licitatii Christie's din Londra va vinde la 5 martie un tablou detinut in prezent de actrita Angelina Jolie, pe care fostul premier britanic Winston Churchill l-a pictat pentru a-l darui celui care era pe atunci presedintele al Statelor Unite, Franklin D. Roosevelt, relateaza EFE. Tabloul…

- O pictura cu o scena stradala din Paris a artistului olandez Vincent Van Gogh urmeaza sa fie prezentata in public pentru prima data, dupa ce s-a aflat mai mult de un secol in colectia privata a unei familii franceze, relateaza miercuri dpa. Tabloul, pictat de Van Gogh in 1887 in timp ce se afla cu fratele…