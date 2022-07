Stiri pe aceeasi tema

- Spania va incepe sa vaccineze contactele apropiate ale cazurilor confirmate cu variola maimuței, dupa ce peste 242 de persoane au fost testate pozitiv pentru acest virus incepand cu 19 mai, a anunțat Ministerul Sanatații, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca Romania va primi gratuit aproximativ 2.000 de doze de vaccin pentru imunizarea impotriva „variolei maimutei” (monkeypox), care va ajunge la noi in același timp cu celelalte țari din UE. In condițiile in care OMS a avertizat lumea ca epidemiile,…

- Doua persoane care au fost expuse la virusul variolei maimutei au fost vaccinate in Franta, au precizat autoritati sanitare de la Paris pentru DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor recomanda țarilor din UE și din SEE (Spațiul Economic European) sa se concentreze pe identificarea prompta, managementul, urmarirea contactelor și raportarea noilor cazuri de variola maimuței (monkeypox). „Variola maimuței”, care creaza ingrijorare…

- Cazurile de variola maimutei din Marea Britanie au determinat autoritatile sa vaccineze antivariolic mai multi angajati din sanatate si alte persoane care ar fi putut fi expuse infectarii. Variola maimutei este o boala virala de obicei usoara, caracterizata prin simptome de febra, precum si printr-o…