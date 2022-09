Stiri pe aceeasi tema

- Parintii au acces in unitatile de invatamant la festivitatile de incepere a cursurilor noului an scolar, a declarat vineri ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. „Informatia potrivit careia Ministerul Educatiei a emis o decizie restrictiva este falsa! Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii nu descurajeaza…

- Parinții au acces in unitațile de invațamant la festivitațile care marcheaza inceperea cursurilor noului an școlar. Sorin Cimpeanu precizeaza ca nu a emis restricții in acest sens. Ministerul Educației și Ministerul Sanatații nu descurajeaza in niciun fel prezența familiilor la deschiderea anului școlar,…

- Ministerul Educației anunța ca se continua transformarea sistemica a educației din Romania și se acorda statut de „școala-pilot” unui numar de 28 de unitați de invațamant din țara, in anul școlar 2022 - 2023, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cum arata noile modele de cataloage și carnete de elev pentru anul școlar 2022-2023, structurat pe module? Tocmai au fost publicate de Ministerul Educației. Iata ce trebuie sa știi despre documentele anunțate de instituție, acestea pot fi descarcate in format PDF mai jos. Reamintim ca ministrul Sorin…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a propus public sa fie acordate calificative „admis/respins” pentru elevii de gimnaziu la materii precum muzica, desen și educație fizica, in loc sa fie date note de la 1 la 10. In opinia oficialului, un astfel de sistem ar putea sa elimine „o mare parte din aceasta…