Părinţii vaccinaţi anti-COVID ai copiilor mai mari de 7 ani, infectaţi, ar putea primi concediu plătit Un grup de parlamentari USR PLUS au initiat o propunere legislativa prin care si parintii vaccinati anti-COViD-19 ai copiilor mai mari de 7 ani, infectati cu o boala contagioasa si aflati in carantina sau izolare, ar putea primi concediu platit. Initiativa a primit semnaturile a 51 de senatori si deputati. „Discutam despre o initiativa cu […] The post Parintii vaccinati anti-COVID ai copiilor mai mari de 7 ani, infectati, ar putea primi concediu platit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Peste 60 de studenti ai Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca au fost infectati cu COVID-19 in ultimele zile. In ultimele 14 zile, 63 de studenti ai Universitatii Cluj-Napoca au fost infectati cu noul coronavirus, potrivit monitorulcj.ro. Au fost 13 cazuri gasite la studenții caminiști, iar 50 la cei…

- Noile restricții impuse de catre autoritați pe teritoriul Romaniei au venit insoțite de mai multe situații neclarificate și inconveniente. Nu doar parinții neimunizați sunt afectați de aceste masuri, cat și cei vaccinați. Prin urmare, cei care s-au vaccinat și care au copii de peste 7 ani care se imbolnavesc…

- Medicii bulgari vor masuri dure pentru pacienții neimunizați impotriva coronavirusului. Asociația Spitalelor din Bulgaria a lansat o dezbatere in care cere, practic, ca bolnavii de COVD-19 care nu sunt vaccinați sa suporte costurile spitalizarii. Reprezentanții asociației susțin ca numarul tot mai mare…

- Patru bolnavi de COVID, in stare grava, au fost transportați de urgența cu o aeronava spaciala, C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, de la București la Targu Mureș. Cei patru pacienți au fost permanet monitorizați pe timpul zborului de o echipa de specialiști.…

- Multe unitați de invațamant au fost inchise, iar cursurile au fost suspendate, la doar cateva zile de la inceperea anului școlar in format fizic. Asta dupa explozia cazurilor de COVID-19 in randul elevilor. Pana in prezent, numarul elevilor infectați depașește deja 100, potrivit datelor colectate de…

- In intervalul 27 decembrie – 31 august, peste un sfert dintre persoanele vaccinate impotriva Covid-19 s-au imbolnavit ulterior imunizarii, se arata, luni, in raportul Institutului Național de Sanatate Publica. De la inceputul campaniei de vaccinare, in decembrie 2020, și pana la sfarșitul lunii iulie…

- Parinții infectati cu virusul SARS-CoV-2 vor putea fi tratati in sectiile de pediatrie unde se afla internati si copiii lor. In acest sens au fost modificate unele actele normative, a anunțat luni Ministerul Sanatații. ”Incepand de astazi, 13 septembrie 2021, unitatile sanitare cu paturi, care au in…