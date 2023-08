Stiri pe aceeasi tema

- Parinții Robertei, tanara lovita mortal la 2 Mai, au ajuns in urma cu puțin timp la locul accidentului. Se implinește o saptamana de la tragedia care a șocat o țara intreaga. Tatal a plantat acolo un copac in memoria fiicei care și-a pierdut viața la 20 de ani. Crede ca poliția este complice cu șoferul…

- Tatal Robertei a facut noi declarații tranșante despre cazul tragic din 2 Mai, in care fiica lui a murit spulberata de un șofer drogat. Barbatul se teme ca acest caz sa nu fie mușamalizat, dupa ce a aflat noi informații despre parinții lui Vlad Pascu. Iata ce știe acesta despre cei doi.

- Tatal Robertei, fata ucisa de șoferul drogat, vorbește de mușamalizarea cazului: Au relații și cunoștințe pana la cele mai inalte niveleTatal Robertei, fata ucisa in accidentul de la 2 Mai, a vorbit, la Antena 3 CNN, despre șoferul drogat care i-a curmat viața fiicei sale. Un șofer de 19 ani,…

- Tatal Robertei, fata ucisa de șoferul drogat, in 2 Mai: Sicriul e sigilat, ne uitam la o poza cu ea și plangem ca proștiiMomente crunte pentru parinții lui Sebi și ai Robertei, tinerii de 21 și 20 de ani care au fost spulberați de șoferul drogat de 19 ani, in 2 Mai. Familiile și-au luat copiii acasa,…

- Ultimele ore din viata fetei din Bucuresti, care a murit de la o supradoza de droguri in casa prietenului din Neamt, sunt prezentate in motivarea celor trei arestari dispuse in acest dosar. Apar noi detalii despre cazul adolescentei de 16 ani din București, Shara Ionașchița, care a murit acum cateva…

- Alina Elena Ciobanu, tanara in varsta de 18 ani care a fost ucisa de prietena ei cea mai buna, in Mangalia, obișnuia sa participe la activitațile extrașcolare, organizate de liceul la care invața. Mai mult, tot de acolo au ieșit la iveala și ultimele imagini cu victima, in timp ce se afla la un curs…

- Cine este Alina, tanara care a fost ucisa cu sange rece in Mangalia. O poveste de prietenie aparent idilica s-a transformat intr-un coșmar, cand cea mai buna prietena a devenit principalul suspect in aceasta oribila crima.

- Un atac sangeros caruia i-au cazut victime o fata de 14 ani și un tanar de 19 de ani s-a petrecut in Gradina Botanica din Craiova. Adolescenta a murit la scurt timp de la incident. Se pare ca aceasta este fiica unui polițist.