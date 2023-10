Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, parintii lui Sebastian Andrei Olariu, unul dintre tinerii decedati in accidentul dintre localitatile 2 Mai si Vama Veche au ajuns la locul accidentului pentru a monta o piatra funerara in memoria tanarului. La fata locului a ajuns si un preot care oficiaza o slujba de pomenire…

- Soferul drogat de 19 ani care a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai a fost trimis in judecata de DIICOT, alaturi de parintii sai. Vlad Pascu este acuzat de consum si trafic de droguri. Mama acestuia, Miruna Pascu, a fost trimisa in judecata pentru ca a incercat sa influenteze…

- Prietenii celor doi tineri care au murit in accidentul de la 2 mai protesteaza in Piața Victoriei, duminica seara. Ei cer dreptate pentru victimele accidentului mortal produs de tanarul drogat Vlad Pascu. Imagini surprinse de o camera video arata momentul in care Vlad Pascu, baiatul de 19 ani care era…

- Miruna Pascu, mama șoferului de 19 ani care, drogat fiind, a ucis doi tineri in stațiunea 2 Mai, a fost arestata preventiv. Femeia este acuzata de procurori ca ar fi amenințat o tanara din anturajul fiului sau ca va face publice date compromițatoare despre ea daca il va denunța pe acesta, scrie Hotnews.…

- La aproape trei saptamani de la teribilul accident de la 2 Mai, unde un șofer drogat a lovit un grup de 8 tineri care mergeau pe marginea șoselei și a ucis doi dintre ei, parinții Robertei, una dintre victimele decedate, cer ca Vlad Pascu, tanarul de 19 ani de la volan, sa fie judecat pentru omor calificat,…

- „Deci de la trunchi in jos… nici nu pot sa-i vad picioarele.(…) O jumatate de om!” – Reacțiile disperate ale celor care au sarit in ajutorul tinerilor spulberați de autoturismul condus de Vlad Pascu. A fost facuta publica inregistrarea de pe camera GoPro pe care Sebastian o purta la el in momentul accidentului…

- Camera s-a aflat in borseta pe care o avea Sebastian și a ajuns la poliție imediat dupa accident, insa i-a fost returnata tatalui fara se i se solicite verificarea dispozitivului. Vineri, tatal lui Sebastian, baiatul ucis de șoferul drogat in stațiunea 2 Mai, a depus la poliție camera video a fiului…

- Marți au loc inmormantarile celor doi studenți omorați de Vlad Pascu, tanarul drogat, in accidentul teribil de la 2 Mai. Parinții acestuia au transmis ca nu vor sa il „fereasca” de raspundere și ca vor sa ajute din punct de vedere medical pe victime. Miruna și Mihai Pascu, parinții baiatului de 19 ani,…