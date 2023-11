Problemele ar fi inceput de mai mult timp in cazul adolescentei de 13 ani, disparuta in Sighet. In urma cu cateva luni, parinții fetei au gasit mesaje și poze in telefonul ei, care i-au șocat. Din acest motiv, au facut plangere la DIICOT. Ei bine, se pare ca pericolul nu le-au ocolit fiica.