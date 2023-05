Stiri pe aceeasi tema

- Luni dimineața sistemul de educație din Romania va intra in greva generala dupa ce negocierile de miercuri pe care le-au avut sindicaliștii din educație cu Guvernul au eșuat. Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat ca ii așteapta in acest weekend din nou la negocieri pe sindicaliști. „Sunt dispus…

- Sindicaliștii in educație sunt deciși sa intre in greva generala. Președintele Filialei Județene Iași a Uniunii Sindicatelor Libere din Invațamantul Preuniversitar, Laviniu Lacusta, a spus ca zilele acestea mai sunt purtate negocieri la Guvern, dar luni, 22 mai, nu se vor ține cursuri. Laviniu Lacusta:…

- Incepand de luni, 22 mai, profesorii vor intra in greva generala, au transmis liderii sindicali din invațamant la finalul discuțiilor cu premierul Ciuca, nemulțumiți de rezultat. De partea cealalta, premierul a anunțat o noua runda de discuții pentru aceeași zi, 22 mai, afirmand ca dialogul de azi cu…

- Sindicalistii din Educatie au anuntat, miercuri, dupa intalnirea cu premierul Ciuca, la Palatul Victoria ca nu s-a ajuns la un acord si ca greva din invatamant va incepe luni, 22 mai, pentru ca promisiunile sunt nesatisfacatoare. ”Ni s-au avansat niste propuneri pe care noi le consideram nesatisfacatoare,…

- Miercuri, 17 mai, activitatea profesorilor va fi suspendata pentru doua ore. Astfel, in intervalul 11:00-13:00, cadrele didactice vor intra in clasa, dar nu vor susține lecțiile. Sindicaliștii din invațamant au facut apel catre parinți sa nu-i aduca pe elevi la școala. Greva generala din 22 mai „Fac…

- Sindicaliștii din Educație au anunțat ca maine, intre orele 11:00 și 13:00, va fi organizata greva de avertisment, in unitațile de invațamant, urmand ca pe data de 22 mai sa fie declanșata greva generala. In timpul grevei de avertisment, profesorii nu vor preda, dar vor supraveghea elevii, in cazul…

- Peste 70% dintre profesori au votat pentru declanșarea grevei generale in urma unui referendum organizat de sindicatele din educație. Astfel, miercuri, 17 martie, va avea loc o greva de avertisment intre orele 11-13, iar de luni, 22 mai, se va opri lucrul și se va intra in greva generala, au anunțat…

- Trei federații sindicale din invațamant vor organiza miercuri un mars de protest intre Piata Victoriei si Palatul Parlamentului, la care sunt asteptati 15.000 de participanti. Totodata, membrii de sindicat sunt intrebați daca vor sa intre in greva generala din 22 mai.