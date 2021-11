Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 22 noiembrie 2922: DN 7 km 209+000 – km 210+000 pe raza localitaților Brezoi- Corbu se lucreaza la reparații asfaltice intre orele 07:00 – 18:00. Circulația rutiera se desfașoara pe 1/2 din cale dirijata de piloți de circulație.

- Polițiștii din Jibou au fost solicitați sa intervina in dimineața zilei de 21 noiembrie, in jurul orei 6.30, la un accident de circulație produs in comuna Creaca. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Salaj, din primele cercetari a reieșit ca un tanar de 25 de ani din Zalau…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi au efectuat, joi, 13 perchezitii domiciliare in judetele Iasi, Vaslui, Neamt, Ilfov, Giurgiu si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar privind obtinerea ilegala de indemnizatii…

- Duminica, 7 noiembrie 2021, va avea loc „Maratonul Internațional Cluj–Napoca”. Pentru buna desfașurare a evenimentului, în aceasta zi, se va închide circulatia rutiera, între orele 05.00 – 15.00, pe urmatorul traseu:…

- Un tanar in varsta de 20 de ani din localitatea Pusta este cercetat de oamenii legii. Motivul? La finalul saptamanii trecute a condus un autovehicul fara a detine permis de conducere si, in plus, a parasit partea carosabila si s-a rasturnat pe pavilion. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie…

- O femeie de 59 de ani si-a pierdut viata intr-un accident de circulatie care a avut loc duminica pe DN58, la iesirea din localitatea Brebu catre Valeadeni, din judetul Caras-Severin, victima, pasagera intr-un autoturism, fiind aruncata aproape trei metri din masina, potrivit agerpres.ro. Potrivit…

- Politistii din Botosani au dispus efectuarea unei perchezitii a dispozitivelor electronice ale fetitei de 14 ani care s-a spanzurat duminica seara, dupa ce au aparut informatii cu privire la faptul ca aceasta ar fi fost victima jocului "Balena albastra", a declarat, luni, purtatorul de cuvant al…

- Cinci persoane aflate intr-un microbuz cu noua locuri au fost ranite, marti dimineata, dupa ce masina a lovit un copac, accidentul avand loc pe DN 65, in zona Padurea Saru, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, potrivit Agerpres. "IPJ Olt a fost sesizat cu privire…