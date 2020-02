Părintele Necula: Unul din marile păcate moderne, să întoarcem spatele când oamenii au nevoie de noi "Pentru oameni, sangele inseamna viata, asa cum, pentru Biserica, sangele inseamna viata. As incerca sa va rog si sa insist sa va spun ca, de fiecare data cand mergeti sa donati sange, de fapt, nu salvati doar o viata, ci tot ce se poate naste din viata aceea. Sunt oameni care au nevoie de noi si la modul acesta si cred ca este unul din marile pacate ale lumii moderne sa ne intoarcem cu spatele cand oamenii au nevoie de noi. Nu e vorba a (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

