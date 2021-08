Stiri pe aceeasi tema

- Maki Kaji, un editor pasionat de puzzle-uri, cel care a popularizat jocul sudoku botezandu-l in anii 1980 cu numele japonez sub care este cunoscut si astazi, a decedat la varsta de 69 de ani, a anuntat editura pe care a fondat-o, potrivit AFP. ''Kaji-san, cunoscut ca cel care a…

- Valeriu Gheorghita: 19 persoane infectate cu varianta Delta au murit, iar una dintre ele era vaccinata cu schema completa. Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat, marti, o crestere a numarului cazurilor de infectare cu tulpina Delta la persoane sub 40 de ani, precizand…

- Fostul baterist al formației heavy metal Slipknot, Joey Jordison, a murit la varsta de 46 de ani, informeaza BBC.Intr-o declarație, familia lui Jordison a spus ca el a murit in somn. Cauza morții nu a fost dezvaluita, scrie digi24.ro.

- Un rapper, de 31 de ani, a murit dupa ce a fost impuscat de 64 de ori de catre doi barbati, in timp ce iesea dintr-o inchisoare din Chicago, informeaza Daily Mail . Londre Sylvester, cunoscut sub numele de scena KTS Dre, a fost doar una dintre cele trei victime din fata inchisorii Cook County, din Chicago.…

- Ecaterina Mihaela Draghici, fost inter dreapta la Corona Brașov sau Rapid, a murit la varsta de 35 de ani. Ecaterina Mihaela Draghici a murit in noaptea de 28 spre 29 iunie, in urma unui stop cardio-respirator. „Katy”, cum era cunoscuta in lumea handbalului, a evoluat pe postul de inter dreapta la…

- Agronomul chinez Yuan Longping, devenit cunoscut dupa ce a creat primele soiuri hibride de orez, a murit sâmbata, la vârsta de 91 de ani, în provincia Hunan din centrul Chinei, a anuntat agentia de presa Xinhua, citata de Reuters.Yuan, nascut în septembrie 1930, a ajutat…

- Agronomul chinez Yuan Longping, devenit cunoscut dupa ce a creat primele soiuri hibride de orez, a murit sambata la varsta de 91 de ani in provincia Hunan din centrul Chinei, a anuntat agentia de presa Xinhua, citata de Reuters. Yuan, nascut in septembrie 1930, a ajutat China sa obtina orezul hibrid…

- Inca un mare artist ne-a parasit. Actorul Ion Dichiseanu a murit, la 87 de ani. Era internat de mai multe luni la Spitalul Floreasca. Familia a sperat pana in ultimul moment ca organismul sau va gasi puterea sa lupte.