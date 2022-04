Parintele Constantin Necula ne invața cum sa facem diferența intre rugaminti si rugaciune, dar si care sunt modalitațile de a ne formula corect rugile catre Dumnezeu. „Dumnezeu asculta toate rugaciunile pe care le asculți tu mai intai. Trebuie sa iti masori cuvintele si chiar inaintea lui Dumnezeu. Nu poti cere chiar orice. Doamne da-mi niste sare in borș, cam asa. In ultima vreme eu constat ca noi avem rugaminti la Dumnezeu. Dumnezeu nu este instalatorul nostru de serviciu. Exista o pilda celebra in care un franciscan, un dominican si un ortodox se rugau intr-o seara si se taie curentul. Franciscanul…