Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 413 persoane au fost arestate in Rusia in timpul protestelor de luni impotriva razboiului din Ucraina, a raportat portalul pentru drepturi civile OVD-Info, ceea ce face ca bilantul persoanelor arestate de la inceputul demonstratiilor, joia trecuta, sa ajunga la 6.440, transmite marti dpa,…

- Bilanțul victimelor in urma razboiului din Ucraina crește de la o ora la alta. 352 de ucraineni, dintre care 14 copii, și-au pierdut viața, iar 1.684 au fost raniți. De cealalta parte, Moscova a recunoscut, pentru prima data, ca a pierdut militari in confruntari. Ministerul de Interne de la Kiev a comunicat…

- Diplomatii americani ramasi in Ucraina au fost mutati in Polonia din motive de securitate, a anuntat secretarul de Stat american Antony Blinken, dupa ce Rusia a anuntat ca trimite trupe in regiunile separatiste proruse din Donbas, in estul Ucrainei, relateaza AFP. ”Din motive de securitate, personalul…

- Klaus Iohannis a participat, vineri seara, la o teleconferința cu liderii UE NATO, condusa de Joe Biden, pe tema crizei din Ucraina și tensiunilor uriașe cu Rusia din aceste momente. La final, șeful statului a transmis ca situația de securitate continua sa fie critica. ”Apel de coordonare important…

- Rusia si-a crescut prezenta militara la granita cu Ucraina cu aproximativ 7.000 de soldati in ultimele zile, chiar daca Moscova a anuntat o retragere partiala a fortelor sale, informeaza CNN. „Fiecare indiciu pe care il avem acum este ca ei intentioneaza doar sa se ofere public sa vorbeasca si sa faca…

- Reprezentantul Rusiei la Uniunea Europeana, Vladimir Cijov, a respins avertismentele SUA potrivit carora țara sa este pe cale sa atace Ucraina. „In ceea ce priveste Rusia, va pot asigura ca miercurea aceasta nu va avea loc niciun atac. Nu va exista nicio escaladare nici saptamana viitoare, nici in saptamana…

- Un site american a publicat din greșeala știrea pregatita pentru momentul in care Rusia ar ataca Ucraina, iar informația s-a raspandit cu repeziciune in intreaga lume. Știrea a aparut vineri, in jurul orei locale 16:00 (23:00, ora Romaniei) și a ramas pe site timp de aproximativ 30 de minute. Potrivit…

- Șeful Serviciului de Informații Externe al Germaniei (BND) afirma ca, in pofida declarațiilor conciliante ale Moscovei, Rusia este pregatita sa atace Ucraina, dar ca deocamdata nu a decis daca sa o faca, relateaza Reuters. „Cred ca decizia de a ataca nu a fost luata inca”, a afirmat Bruno Kahl, directorul…