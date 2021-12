“Ganditi-va cata bucurie era in inima ei cand isi dadea seama ca ea poarta in brate pe Acela care tine in palma Lui cerul si pamantul!” Biserica a randuit ca in a doua zi dupa Craciun sa fie pomenita Maica Domnului impreuna cu soborul celor care o cinstesc pe ea. Soborul Macii Domnului […] The post Parintele Calistrat – Nasterea Domnului, ziua a doua (Soborul Maicii Domnului) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .