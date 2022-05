Parintele Calistrat – Îndoiala lui Toma (Video) “Fericiti cei ce n-au vazut si au crezut” (Ioan 20, 29) Fericiti sunt aceia dintre noi care cred in El! Miezul faptei este credinta. Ea il apropie pe om de Dumnezeu si il face pe om al lui Dumnezeu; ea il aduce pe om inaintea fetei lui Dumnezeu, si in ultima zi a […] The post Parintele Calistrat – Indoiala lui Toma (Video) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ne aflam inca in Saptamana Luminata si in aceasta saptamana ne intalnim cu o sarbatoare deosebita, in cinstea Maicii Domnului – Maica Domnului care ne aduce un mare dar in viata noastra pamanteasca, nascand pe Mantuitorul Hristos, Dumnezeul intrupat; Maica Domnului, Mama buna si preasfanta, care L-a…

- „Eu sunt lumina lumii, cel ce vine dupa Mine nu va umbla intru intuneric, ci va avea lumina vietii” (Ioan 8, 12). Parintele Cleopa: Unde se duc sufletele celor care au murit fara lumanare! Ce se intampla daca a murit omul fara lumanare? Lumanarea este un simbol. Daca o aprinzi este bine, daca nu […]…

- Sfantul Grigorie Palama cunoaste ca o treapta superioara teologiei negative un apofatism mai deplin si mai existential, realizat prin rugaciunea curata. E un extaz al tacerii interioare, o oprire totala a cugetarii in fata misterului divin, inainte de a cobori, in mintea astfel oprita de uimire, lumina…

- Fostul presedinte al Ucrainei Petro Porosenko il descrie pe președintele rus Vladimir Putin drept o persoana complet iraționala. „Se crede intre Dumnezeu și imparat”, spune Poroșenko intr-un interviu acordat in exclusivitate jurnalistei Ana Maria Roman, realizator News Hour with CNN de la Antena 3. …

- Panica! De aici se vede ca nu suntem pregatiți duhovnicește. Ucenici de ai mei, buni, pe care ii știu de o viața, iși fac planuri sa fuga din țara numai sa nu stea in Romania ca vine razboiul. Fraților, nu conteaza unde te prinde moartea, conteaza cum te gasește moartea. Mai devreme sau mai tarziu […]…

- Papa Francisc a cerut, duminica, in timpul rugaciunii Angelus, in Piata Sfantul Petru, oprirea atacurilor armate in Ucraina, relateaza AFP. ”Faceți armele sa taca. Dumnezeu e cu cei care cauta pacea, nu violența”. ”Ma gandesc la batrani, la toti cei care, in acest moment, cauta un refugiu, la mamele…

- Astazi ne trezim in fața unui calculator ca avem castiguri imaginare, dar nu mai avem pamanturi arate, nu mai avem gospodarie, nu mai avem mancare, nu mai avem conștiința, nu mai avem casa, nu mai avem familie, nu mai avem obiceiuri sanatoase, Liturghie, Dumnezeu, Impartașanie.. Iata radiografia…

- Muntele Athos sau Sfantul Munte, locul unde Maica Domnului a ales sa calatoreasca pe pamant printre oameni simpli, smeriți, curați la trup și feciorelnici cu mintea, sa poata vedea cum o lauda neamul omenesc, ca un dar din partea umanitații ca La purtat in pantece pe Hristos Fiul lui Dumnezeu, Mantuitorul…