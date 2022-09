Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 58 de ani, din localitatea Hodora, comuna ieseana Cotnari, a murit miercuri, dupa ce a cazut intr-o fantana din spatele casei, informeaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova au fost trimise, marti, pentru a interveni in cazul unui barbat care s-a electrocutat si a ramas pe un stalp de electricitate. Primele date oferite de persoana care a sunat la 112 arata ca este vorba despre un electrician care lucra…

- La Spitalul de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" din Iasi a fost depistat primul caz de infectare cu virusul West Nile din acest an. Pacientul in varsta de 79 de ani a ajuns la spital cu cu febra 39 grade Celsius, cefalee si simptome clinice de meningita. Barbatul a povestit medicilor ca nu a calatorit…

- Femeia care a comis accidentul in urma caruia patru angajati ai societatii Citadin din Iasi au murit este cercetata pentru omor calificat, procurorii schimband incadrarea juridica dupa ce, initial, ancheta a fost inceputa sub acuzatia de ucidere din culpa. De asemenea, in cursul zilei de joi, magistratii…

- Arhiepiscopia Iasilor a anuntat, marti, ca a achizitionat un defibrilator cardiac pe care l-a amplasat in curtea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, pe tabloul de informare turistica situat in fata Catedralei. Aparatul electronic folosit in tratamentul fibrilatiei atriale sau ventriculare este extrem…

- Numarul victimelor in urma accidentului grav produs luni seara pe DN 24 A in Vaslui a crescut, au anunțat oficialii Inspectoratului de Poliție al județului Vaslui. O fetița de 5 ani a murit la spital, dupa ce la fața locului au fost gasiți decedați o copila de 2 ani și un barbat de 32 de ani. In mașina…