Părintele Calistrat – Blestem, afurisanie, anatema Ce este blestemul? Blestemul este un hotar intre voia lui Dumnezeu și voia omului. Cand blestemi, il obligi pe Dumnezeu sa opreasca anumite sentinte si le dai tu! Si in momentul cand ai blestemat tu si nu mai da El sentinta. Raspunzi tu de urmarile sentintei pe care trebuia sa le dea Dumnezeu.

