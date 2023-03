Stiri pe aceeasi tema

- UEFA Champions League este cea mai importanta competiție europeana intercluburi. Confruntarea pentru a desemna cea mai buna echipa de club din Europa este una acerba și aduna la start cele mai galonate cluburi de pe batranul continent, dar și cei mai puternici fotbaliști ai momentului. Traseul de desemnare…

- Casele de pariuri online au evoluat intr-un ritm constant in ultimii ani, astfel ca in momentul de fata ofera clientilor o experienta de joc excelenta. Din acest motiv tot mai multi romani se indreapta catre platformele de pariuri de pe internet, iar daca vrei sa faci si tu asta, atunci vei gasi in…

- Pasiunea pentru fotbal ne unește pe toți, indiferent cu cine ținem! Am aratat dintotdeauna angajamentul pe care ni l-am luat fața de “Sportul Rege”, susținand brand-uri uriașe din fotbal, dar și oferind tuturor fanilor o experiența cat mai buna!

- Arabia Saudita s-a oferit sa plateasca pentru noi stadioane in Grecia și Egipt daca aceste țari vor accepta sa faca echipa cu regatul bogat in petrol, intr-o candidatura comuna pentru organizarea Cupei Mondiale de fotbal din 2030. In schimb, saudiții ar urma sa organizeze trei sferturi din toate meciurile.…

- Ultima zi de mercato in Europa! Chelsea „sparge banca” pentru transferul iernii! Si ceilalti granzi ai Europei au facut mutari spectaculoase. Toate mutarile importante din fotbalul mondial sunt pe AS.ro! Arsenal l-a luat pe Jorginho de la Arsenal, in timp ce Manchester United l-a imprumutat pe Sabitzer.…

- Napoli conduce cu opt puncte avans in Serie A, avand 13 victorii și numai doua remize. PSG a suferit primul eșec duminica, 1-3 in deplasarea de la Lens. Ne apropiem de finalul turului in majoritatea competițiilor interne din Europa și nu mai exista decat o unica echipa neinvinsa in cele mai importante…

- Cristiano Ronaldo este oficial noul jucator al celor de la Al-Nassr. Portughezul a semnat un contract valabil pe doi ani și jumatate. Dupa eliminarea Portugaliei de la Cupa Mondiala din Qatar, Cristiano Ronaldo a fost curtat intens de catre arabii de la Al-Nassr, care i-au oferit un salariu astronomic.…

- Dumitru Dragomir (76 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit in termeni laudativi despre Octavian Popescu (20 de ani), mijlocașul stanga de la FCSB. „Oracolul din Balcești” e sigur ca Tavi Popescu ar putea juca in orice campionat al Europei și a numit singurul aspect la…