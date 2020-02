Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 22 februarie, divizionara secunda FC Farul Constanta sustine primul meci oficial din 2020, disputa de pe teren propriu cu formatia Concordia Chiajna, care incepe la ora 11.00 si conteaza pentru etapa a 22 a a Ligii a 2 a.Echipa de pe litoral se afla pe locul noua in clasament, cu 29 de puncte,…

- „Baietii in ghete” nu au avut un meci deloc usor azi cu invitatii din Banatul Sarbesc. FK Radnicki Zrenjanin, din esalonul tert, a cedat greu pe sinteticul de la Baza 2, scor 1-3, cu ASU Politehnica. Ultimele doua goluri ale timisorenilor au venit spre finalul intalnirii. Cei de la Radnicki sunt pe…

- ASU Politehnica s-a impus la scor in cel de-al treilea test la iernii. A fost 5-2 cu divizionara C Fortuna Beicherecu Mic. In ultimele 20 de minute ale intalnirii la alb-violeti a debutat proaspata achizitie Alexandru Munteanu. Divizionara secunda timisoreana a renuntat in schimb la spaniolul Rodrigo…

- FC Rapid 1923 (L2) și FC U Craiova 1948 (L3) s-au infruntat, azi, intr-un test in cantonamentul din Antalya, disputat de la ora 15:30. Oltenii s-au impus spre final, 3-2, dupa ce și la pauza erau in avantaj, 2-0. Baieții lui Eugen Trica au facut o prima repriza fara greșeala și au punctat de doua ori…

- CS Dinamo Bucuresti si CSM Targoviste au obtinut victorii in deplasare, miercuri, in etapa a 12-a a Diviziei A1 la volei feminin. Dinamo a castigat derby-ul cu CS Rapid, in Giulesti, cu 3-0 (25-17, 25-15, 25-16), condusa de Nneka Onyejekwe (16 puncte), Natalia Aparecida Martins Silva (13)…

- „Baietii in ghete” au programata maine prima sedinta de pregatire din anul 2020. ASU Politehnica nu va pleca in aceasta iarna din zona, cantonamentul va fi efectuat pe plan local iar adversarii din amicale vor fi de asemenea din regiune. Pana acum sub comanda antrenorului Octavian Benga au fost anuntate…

- „Baietii in ghete” au oficializat prima sosire pentru anul 2020. Mijlocasul Dorin Codrea se realatura lui ASU Politehnica, pentru care a mai evoluat timp de trei sezoane. Jucatorul in varsta de 22 de ani a jucat ultima data pentru CSC Dumbravita in Liga a III-a. Verisorul lui Paul Codrea e prima sosire…

- ASU Politehnica are aparent o misiune usoara sambata pe teren propriu cu Pandurii Tg. Jiu. Gorjenii pregatiti de timisoreanul Calin Cojocaru sunt pe ultimul loc si risca sa nu mai poata continua campionatul din cauze financiare, chiar si asa, antrenorul alb-violetilor, Octavian Benga, asteapta ca elevii…