Parcul Național Retezat nu mai este rezervație a biosferei: a fost suspendat din patrimoniul UNESCO Parcul Național Retezat nu mai este Rezervație a Biosferei și a fost scos din patrimoniul UNESCO, asta din cauza faptului ca nu are nicio așezare umana permanenta. Cei de la administrația parcului arata ca s-a modificat regulamentul, iar Strategia de la Sevilla cere noi criterii pentru ca o așezare sa devina Rezervație, insa se cauta soluții pentru a reicadra parcul in zona de protecție.

