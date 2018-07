Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei va lansa, prin Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic, un concurs de solutii pentru realizarea unei statui a lui Nelson Mandela, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Propunerea a fost inaintata…

- Claudiu Daniel Catana, presedinte al tineretului ALDE, prezinta rezultatele de succes ale proiectului "Ora de Educatie rutiera", pe care l-a initiat in Consiliul General al Municipiului Bucuresti."Proiectul ”Ora de Educație rutiera”, pe care l-am inițiat prin hotarare a Consiliului General…

- In doar doua saptamani, 350 de cupluri au intrat in programul Primariei Capitalei care acorda sprijin financiar pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro. 350 de cupluri infertile s-au inscris in programul derulat de Primaria Capitalei, prin ASSMB, privind acordarea unui sprijin financiar…

- A trecut un an de cand Primaria Capitalei acorda stimulente financiare in valoare de 2.500 de lei pentru copiii nou-nascuți. In urma acestei decizii, a crescut numarul populației din București. Libertatea are cifrele care dovedesc ca, in ultimul an, numarul total al bucureștenilor a crescut cu 7.516…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat tarifele de exploatare a parcarilor din Bucuresti, tarife care pot ajunge la 10 lei pe ora, cu TVA, in zona centrala a Bucurestiului. In prezent, parcarile publice din Capitala au un tarif de 1,5 lei pe ora.Citeste si: SCANDAL la…

- Primaria Capitalei vrea sa solicite Guvernului transmiterea in subordinea sa a Podului Constanta, pentru a-l reabilita, un proiect de hotarare in acest sens fiind introdus pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de vineri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), informeaza news.ro.Proiectul…

- Primaria Capitalei vrea sa acorde femeilor insarcinate, incepand cu saptamana a 10-a de sarcina, de vouchere in valoare de 2.000 de lei pentru cheltuielile cu eventualele tratamente medicamentoase si analizele medicale necesare monitorizarii sarcinii, potrivit unui proiect de pe ordinea de zi CGMB.…

- Consiliul General Al Municipiului Bucuresti (CGMB) dezbate vineri, 4 mai, un regulament pentru curatenie in Centrul Vechi al Capitalei. Mai precis, regulamentul pentru salubrizarea, igienizarea si infrumusetarea Centrului Vechi al Capitalei. Decizia ar veni intr-un moment in care Centrul Vechi al Bucureștiului…