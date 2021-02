Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul rus a anuntat luni ca sustine cererea Administratiei penitenciarelor de a comuta pedeapsa cu suspendare impotriva opozantului Aleksei Navalnii intr-o pedeapsa cu executare, transmite Reuters. Navalnii se afla in arest preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de incalcarea termenilor…

- Politia rusa a retinut-o pe Iulia Navalniia, sotia opozantului incarcerat Aleksei Navalnii, in cursul unui protest neautorizat desfasurat duminica la Moscova, au anuntat aliatii opozantului pe retelele sociale, transmite Reuters. Foto: (c) ANATOLY MALTSEV / EPA …

- Cererea de eliberare a lui Aleksei Navalnii, opozantul aflat in arest preventiv, a fost respinsa, joi, de catre o instanta districtuala din Moscova, informeaza Mediafax . „Decizia Tribunalului din Khimki trebuie sa ramana nemodificata, apelul este respins”, a anuntat judecatorul Musa Musaev, de la Tribunalul…

- Presedintele rus a dezmintit personal luni ca este proprietarul resedintei somptuoase de pe Malul Marii Negre prezentate intr-o ancheta a opozantului incarcerat Aleksei Navalnii, relateaza AFP si Reuters."Nu am vazut acest film, din lipsa de timp.

- Un judecator din Moscova a ordonat luni plasarea in arest a opozantului Aleksei Navalnii pentru 30 de zile, pana la 15 februarie, la o zi dupa retinerea acestuia la sosirea in capitala Rusiei, transmite Reuters, preluata de Agerpres.

- Serviciul rus al Penitenciarelor l-a somat pe disidentul Aleksei Navalnii, aflat in Germania dupa atacul neurotoxic din august, sa revina pana marti in Rusia, in caz contrar riscand sa fie arestat pentru incalcarea termenilor unei sentinte cu suspendare. Citește și: Guvernul Cițu vrea sa inghete…

- Echipa opozantului rus Aleksei Navalnai a anuntat vineri ca o apropiata a acestuia a fost ridicata in cursul diminetii de la domiciliul ei din Moscova si dusa la Comitetul de ancheta, organul rus insarcinat cu principalele anchete penale, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Avocata Liubov…