- Procesul Colectiv se apropie de final, Curtea de Apel Bucuresti fiind asteptata luni sa pronunte sentinta. In prima instanta, fostul primar al Sectorului 4 al Capitalei Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu pentru eliberarea autorizatiilor…

- Dosarul Colectiv II, referitor la ingrijirile medicale primite in spitalele unde au murit 38 de tineri, e la Parchetul General din 2019. Cel al intervenției pompierilor e la Parchetul Militar, care a raspuns ziarului ca cerceteaza inca „in rem”, adica fapta, nu persoane. Dosarul Colectiv I are programata…

- Procesul Colectiv - in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, actual primar al sectorului 5, a fost condamnat in prima instanta la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu - a ajuns la final. Magistrații Curtii de Apel Bucuresti au incheiat marți dezbaterile și…

- Astazi incep, la Curtea de Apel București, pledoariile finale in Dosarul Colectiv. Saptamana trecuta au sosit pedepsele in cazul incendiului izbucnit in ianuarie 2013 intr-un club din Brazilia, care a ucis 242 de persoane și a ranit peste 600. Intr-un interviu acordat Libertatea, doi parinți ai unor…

- 64 de morți și niciun vinovat: ”Un vis urat care nu se mai termina Se implinesc 6 ani de la tragedia din Colectiv, 6 ani plini de lacrimi și de speranțe ruinate. Dincolo de durerea pierderii celor dragi și de ranile nevindecate, supraviețuitorii și rudele celor morți in Clubul Colectiv traiesc și…

- Președintele Klaus Iohannis a trimis o coroana la Colectiv, la șase ani de la tragedia in care și-au pierdut viața 64 de persoane. Este primul in in care șeful statului nu merge la locul tragediei pentru momentul de reculegere. Coroana a fost depusa in cursul dimineții de consilierul de stat Catalina…

- Sambata, 30 octombrie, se implinesc sase ani de la incendiul din Clubul Colectiv, in care 65 de persoane si au pierdut viata.Sambata, 30 octombrie, se implinesc sase ani de la incendiul din Clubul Colectiv, in care 65 de persoane si au pierdut viata. Arhiepiscopia Bucurestilor organizeaza, sambata,…

- Peste cateva zile, se fac 6 ani de la incendiul din Colectiv, in urma caruia 65 de oameni au murit, iar alti 146 au fost mutilati pe viata. In iunie, urma sa se dea verdictul final in acest dosar, dar ieri, la Curtea de Apel Bucuresti, inca se discuta despre schimbarea incadrarii juridice a faptei pentru…